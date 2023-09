Monza | intervento riuscito per Caprari | il piano per il recupero

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ilsi prepara ad accogliere il Papu Gomez, già in città per unirsi ai compagni. Andrà a rinforzare la rosa dopo lo...

Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Dieci ore in sala operatoria per asportare due tumori, uno alla lingua e l'altro al seno . Chirurghi ...

Milano, 7 lug. (Adnkronos Salute) - Dieci ore in sala operatoria per asportare due tumori, uno alla lingua e l'altro al seno . Chirurghi ...

Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Sarà ancora a Liam Lawson a guidare una delle due AlphaTauri in occasione del prossimo Gran Premio d'Italia in ...

intervento chirurgico a Barcellona, nella clinica del professor Ramon Cugat, per Gianluca Caprari . L'attaccante del Monza sarà sottoposto nei ...

...per primo Ilsi prepara ad accogliere il Papu Gomez , già in città per unirsi ai compagni. Andrà a rinforzare la rosa dopo lo stop di Caprari , che oggi si è operato al ginocchio. L', ...perfettamente riuscito. Illo mette nero su bianco, comunicando l'esito dell'chirurgico al ginocchio destro di Gianluca Caprari, oggi a Barcellona. L'attaccante biancorosso ...

Monza, Caprari operato a Barcellona: intervento perfettamente riuscito - Sportmediaset Sport Mediaset

MONZA, CAPRARI OPERATO: INTERVENTO RIUSCITO - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - MONZA, 29 SET - Intervento perfettamente riuscito. Il Monza lo mette nero su bianco, comunicando l'esito dell'intervento chirurgico al ginocchio destro di Gianluca Caprari, oggi a Barcellona.Il Monza si prepara ad accogliere il Papu Gomez, già in città per unirsi ai compagni. Andrà a rinforzare la rosa dopo lo stop di Caprari, che oggi si è operato al ginocchio. L'intervento, come ...