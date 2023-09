Monza | il Papu Gomez è arrivato a Milano – VIDEO

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’arrivo delper le visite mediche e la firma sul contratto con il. Tutti i dettagli Ilin questi minuti a. L’argentino ex Atalanta, rimasto svincolato dopo la fine della sue esperienza al Siviglia, ha infatti trovato un accordo con il. #, l’arrivo delpic.twitter.com/UfnGQI8Fmw — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) September 29, 2023 Nelle prossime oresvolgerà le visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club brianzolo fino a giugno 2024. Un super colpo per la squadra di Palladino.

Il Papu Gomez torna in Italia . L’ex capitano dell’Atalanta giocherà ancora in Serie A: firmerà un contratto di un anno con il Monza . Venerdì (29 ...

Il Papu Gomez sarebbe pronto a tornare in Serie A e vestire la maglia del Monza : a breve potrebbero esserci le visite mediche. ll Papu … ...

IlGomez è pronto per la sua nuova avventura in Italia. Dopo due stagioni e mezzo al Siviglia, ha trovato l'accordo con ildi Adriano Galliani e questa mattina è atterrato a Milano. Nel ...Al suo, l'ex Milan ha regalato il talento e l'esperienza di uno dei calciatori più amati in Italia degli ultimi anni: Alejandro "" Gomez. L'argentino, prenderà il posto di Gianluca Caprari, ...

Colpo Monza, Papu Gomez a zero: oggi in città. Palladino entusiasta: "Mossa del condor" La Gazzetta dello Sport

Papu Gomez al Monza: il colpo di Galliani, i dettagli Corriere della Sera

In casa Monza, quello dopo il pareggio senza gol e con qualche rimpianto ... Nel giorno del primo compleanno senza Berlusconi alla guida del club, a Milano sbarca Alejandro Gomez, el Papu, un rinforzo ...Il Papu Gomez è pronto a far partire la sua nuova esperienza in Italia. Dopo Catania e Atalanta, il Monza ha deciso di accogliere il campione del Mondo. L'argentino era rimasto svincolato dopo ...