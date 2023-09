Monza | Caprari operato al ginocchio a Barcellona | ora inizia l’iter riabilitativo

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’attaccante del, Gianluca, dopo aver subito la lesione del legamento crociato contro il Lecco lo scorso 17 settembre, nella giornata odierna di si è sottoposto ad un intervento chirurgico a, con esito positivo. Ora il giocatore rimarrà nella città spagnola ancora per qualche giorno e subito dopo comincerà la fase riabilitativa. Nel frattempo il club biancorosso per sostituireha deciso di mettere sotto contratto lo svincolato Alejandro Gomez. SportFace.

Monza e Bologna condividono una classifica simile, 6 punti per gli emiliani e 5 per i brianzoli , e una quinta giornata di campionato in cui entrambe ...

Commenta per primo Il Monza si prepara ad accogliere il Papu Gomez, già in città per unirsi ai compagni. Andrà a rinforzare la rosa dopo lo stop di Caprari, che oggi si è operato al ginocchio. L'intervento, come ... Intervento perfettamente riuscito. Il Monza lo mette nero su bianco, comunicando l'esito dell'intervento chirurgico al ginocchio destro di Gianluca Caprari, oggi a Barcellona. L'attaccante biancorosso aveva raggiunto la clinica del ...

(ANSA) - MONZA, 29 SET - Intervento perfettamente riuscito. Il Monza lo mette nero su bianco, comunicando l'esito dell'intervento chirurgico al ginocchio destro di Gianluca Caprari, oggi a Barcellona. Al termine di Monza-Bologna (0-0), Palladino ieri aveva confermato la chiusura della trattativa a DAZN: "Lo seguivamo da tanto tempo, è stato il colpo del condor inaspettato. E' un giocatore che ci ..."