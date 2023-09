Monza - Bologna | gli audio che avremmo voluto ascoltare

(Di venerdì 29 settembre 2023) Come rovinare una partita di calcio prendendo fischi per fiaschi , annullando un gol regolare al, danneggiando anche ilcon una serie di decisioni cervellotiche, suscitando lo sgomento ...

Buon giorno amici lettori, si è conclusa ieri la sesta giornata di serie A, con i 3 posticipi disputati tra, Frosinone e Fiorentina e in serata tra Genoa e Roma . A, pari a reti inviolate tra la squadra di Galliani e Palladino , al termine di una gara per lunghi tratti ...

La topica di Monza: Bologna scippato. Annullato un gol regolare a Fergie. E' un altro 0-0, stavolta amarissimo Quotidiano Sportivo

Tre risultati utili di fila e un colpo in serata: il Papu Gomez! Il Monza si regala un'altra bella serata di calcio e un colpo da 90: l'ex Atalanta è il nuovo attaccante di Raffaele Palladino. Ma andi ...L'arrivo del Papu Gomez può essere decisivo per l'attacco del Monza, apparso in difficoltà nelle prime partite ...