Mondragone | anziana uccisa in casa | badante arrestato dopo 5 anni

(Di venerdì 29 settembre 2023)inl’omicida. Il delitto risale al 18 dicembre del 2018 a: la settantatreenne Anastasia Spiniello fu colpita alla testa con un corpo contundente e soffocata con un fazzoletto conficcatole dall’aggressore in bocca, fino a causarne la morte. Le articolate indagini sono culminate con l’arresto di un 31enne italiano, accusato ora di omicidio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo, davicino alla vittima, alla quale forniva assistenza e supporto nei quotidiani bisogni, approfittando della fiducia riposta in lui dalla stessa, dell’età avanzata e dello stato di solitudine le avrebbe, dal 2015 al 2018, fatto stipulare presso istituti bancari ed agenzie ...

... è stata eseguita ieri dai carabinieri del Reparto territoriale di. L'indagine, spiegano ... in particolare, i rapporti che univano l'indagato e l'. L'uomo era da tempo vicino alla ......sammaritana e condotta dalla sezione operativa del reparto territoriale dell'Arma di, ha ...una ricostruzione della complessa vicenda delittuosa che è culminata con l'assassinio dell'...

