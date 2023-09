“Mondo di mezzo Sardegna” | perquisizioni in Regione e negli ospedali di Cagliari L’ex assessora in carcere non risponde al gip

Da ieri sera è torna to in libertà Salvatore Buzzi , il ras delle coop romane coinvolto nella maxi indagine Mondo di mezzo . L'imprenditore, che era in ...

E’ torna to in libertà da ieri sera Salvatore Buzzi , il ras delle coop romane finito nell’ Inchiesta ‘ Mondo di mezzo ’. Buzzi , che si trovava detenuto ...

Era tornato in carcere giusto un anno fa dopo la sentenza della Cassazione. Da ieri sera è tornato in libertà Salvatore Buzzi, il ras delle coop ...