Mondiali ginnastica artistica 2023 | le fate cercano il pass olimpico ad Anversa

(Di venerdì 29 settembre 2023) Turno di prova completato anche per le donne sul campo principale aidiad. Nella testa di Enrico Casella c’è ancora da sistemare qualcosa e solo dopo l’allenamento odierno, nella training hall, il DTN, coadiuvato come sempre da Monica Bergamelli e Marco Campodonico, ha sciolto le riserve. Le prime tre degli Assoluti di Padova, ossia D’amato, Esposito e Iorio, saranno impegnate nell’all-around, Andreoli farà parallela e trave e Belardelli volteggio e corpo libero. Veronica Mandriota è stata scelta come riserva. “Al volteggio e alle parallele abbiamo fatto molto bene con esercizi svolti subito e senza particolari difficoltà. Elisa ed Alice hanno avuto qualche piccola esitazione alla trave, poi si sono riprese. Siamo andati rapidi per provare a rispettare i tempi di gara, quindi qualche errore ci può stare. Al ...