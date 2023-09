Mondiali di Scherma Paralimpica | Vio Grandis | “Emozionata! Sostenete tutti l’Italia!”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 settembre 2023) Terni – Count down agli sgoccioli per il Campionato del Mondo diTerni 2023. Il grande evento sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa lunedì 2 ottobre alle ore 15.30 presso il Palazzo Montani Leoni, grazie all’ospitalità della Fondazione Carit. Da martedì 3, giorno della Cerimonia d’apertura alla presenza – tra gli altri – del Ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi, e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il via alle gare che si terranno sulle pedane del nuovo PalaTerni fino a domenica 8 ottobre. LA CARICA DI BEBE Grande attesa per tutta la delegazione azzurra, che sarà composta complessivamente da 24 atleti guidati dal Coordinatore del settore paralimpico della FIS, Dino Meglio, e dai Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la ...