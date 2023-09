Mondiali di Rugby | la Nuova Zelanda a valanga | gli All Blacks vincono 96-17 sull’Italia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lione – Pesantissima la sconfitta dell’Italia con laallaWorld Cup 2023. Gli Allper 96-17 a Lione e si avvicinano sempre di più ai quarti di finale del Torneo Iridato. Dal primo all’ultimo minuto di gara laha dominato il gioco. In partita hanno siglato la meta Capuozzo e Ioane al secondo tempo. L’Italia tornerà in campo il 6 ottobre contro la Francia, sempre a Lione. La cronaca e il tabellino (fede.it) L’Italia regge bene in difesa al preventivabile primo assalto degli All, e ci vuole una magia di Jordie Barrett per sbloccare il risultato: calcio-passaggio perfetto al largo per Jordan, che viene disturbato da Varney ma con un gran volo riesce a schiacciare. L’Italia ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

Non riesce l’impresa all’ Italia contro i fenomenali All Blacks della Nuova Zelanda , e arriva una sconfitta pesantissima per 17-96 nel girone A dei ...

Diego Dominguez commenta il pesante ko per 96 - 17 dell'Italia nellaWorld Cup: 'Malissimo l'inizio, in cui ci siamo messi pressione da soli. Loro erano molto concentrati, serviva un altro tipo di approccio, specialmente nei primi 20 minuti'. Guarda il video. La ...L'Italia a Lione contro la Nuova Zelanda subisce una sconfitta pesantissima aidi. La partita è iniziata come sempre con l' haka degli All Blacks, la tradizionale danza guerriera, rito propiziatorio per la sfida sul campo. A questo link e qui sotto il video dell'...

All Blacks straripanti: Italia dominata 96-17 Sky Sport

Rugby, Mondiali: niente da fare per l'Italia, Nuova Zelanda troppo forte Sport Mediaset

All Blacks feroci ed efficaci sin dalle prime battute di gara, gli Azzurri non riescono a tenere botta. Aaron Smith e compagni fanno male a più riprese alla difesa degli uomini di Crowley. I tre volte ...Nella partita che vale i quarti di finale l'Italia regge solo pochi minuti prima di venire travolta. I Kiwi infliggono agli Azzurri una batosta memorabile, come non si vedeva da parecchi anni. Il 6 ot ...