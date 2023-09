Monaco – Marsiglia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 29 settembre 2023) Gennaro Gattuso affronterà ilallo Stade Louis-II sabato 30 settembre, nella sua prima partita da allenatore del. I padroni di casa hanno subito una sconfitta per 1-0 contro il Nizza, mentre i visitatori sono stati sconfitti per 4-0 dal Paris Saint-Germain nella loro precedente uscita. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo una serie di tre vittorie e due pareggi, ilha subito la prima sconfitta stagionale lo scorso fine settimana: Jeremie Boga ha segnato un gol al 91° minuto per consegnare al Nizza una vittoria per 1-0 nel principato, facendo pagare ai padroni di casa una serie di occasioni mancate. È ...