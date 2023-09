Momento d’oro di Annalisa | esce “E poi siamo finiti nel vortice”

Roberto D’Aversa è tornato in Serie A con le idee abbastanza chiare: stupire. In quel di Lecce , l’ex tecnico del Parma, è stato protagonista del ...

Denzel Dumfries conferma il suo momento d’oro: anche in Inter-Milan l’esterno olandese è un fattore per l’11 di Inzaghi sia in fase offensiva che in ...