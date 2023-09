Minuto di silenzio del Consiglio Marche per Giorgio Napolitano

Il consiglio comunale di Baronissi , che si riunirà questa sera alle ore 19.00, osserverà un minuto di silenzio in memoria dell’ex Presidente della ...

Lo scorso weekend è stato osservato il ricordo dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto a 98 anni: tantissime polemiche per le ...

Serie A, cinque squadre sono state multate per non aver rispettato il minuto di silenzio in memoria dell’ex Presidente Napolitano Il Giudice ...