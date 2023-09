Milano | obbligatori per camion e tir i sensori di rilevamento per l' angolo cieco

Leggi Anche, dal 2024 stop alle auto nel 'Quadrilatero della moda' - E niente camion senza sensori per l'angolo cieco L'assessore: 'Difendere pedoni e ciclisti' 'introduce l'obbligo di installazione del sensore per l'angolo cieco per i mezzi pesanti a protezione dei pedoni, dei ciclisti e di tutti gli utenti più deboli sulla carreggiata - spiega l'...Una strage a cui l'amministrazione comunale cerca di porre rimedio rendendoi sensori ... Sala ha sempre affermato di non voler trasformarein una enorme 'zona 30', dove cioè i ...

Camion e incidenti con ciclisti: dal 2 ottobre a Milano obbligatori i ... TGR Lombardia

Milano, stretta sui mezzi pesanti: scatta l'obbligo di sensori per l ... IL GIORNO

I sensori di rilevamento per l'angolo cieco saranno obbligatori per i mezzi pesanti a Milano da lunedì 2 ottobre. Il capoluogo lombardo è la prima città in Italia a introdurre questa norma dopo la ...Da lunedì 2 ottobre potranno circolare in Area B solo se dotati del sistema di allerta e dell’apposito adesivo che segnala il pericolo ...