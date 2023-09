Milan | Reijnders | “La Serie A non è facile Mi manca solo il gol”

Il Milan che batte il Cagliari alla Unipol Domus per 3-1 lancia un segnale chiaro al campionato: per la corsa Scudetto ci sono anche i rossoneri ....

Il Milan che batte il Cagliari alla Unipol Domus per 3-1 lancia un segnale chiaro al campionato: per la corsa scudetto ci sono anche i rossoneri ....

... a soli tre giorni di distanza dalla vittoria di Cagliari che è valso l'aggancio in testa alla classifica all'Inter, il centrocampista delTijjanniha rilasciato un'intervista a ...... Associazione Calcio- Società Sportiva Lazio, le probabili formazioni Associazione Calcio(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Adli,; ...

Milan, Pioli: "Reijnders forte ma dovrà rifiatare. Bene Adli e Musah" TUTTO mercato WEB

PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Milan: Reijnders totale, Chukwueze non incide CalcioMercato.it

Dopo aver ritrovato il successo in campionato nel turno infrasettimanale, Milan e Lazio si affrontano a San Siro nel match valido per la 7ª giornata di Serie A. In caso di vittoria i rossoneri si port ...Sui primi mesi al Milan: “Sto molto bene qui, mi sono sentito subito a casa. Sono in buona forma e sono felice di essere qui”. Sulla Serie A: “Non è facile, è una competizione diversa se paragonata al ...