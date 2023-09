Milan | Pioli | “Vogliamo trovare la continuità per essere competitivi”

(Adnkronos) – “Sono quattro squadre in lotta per lo scudetto con la Juventus favorita , perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più”. ...

Dopo la batosta presa nel derby con l'Inter e un pari in Champions contro il Newcastle che ha lasciato l'amaro in bocca, il Milan si è risollevato ...

Il morale è tornato alto in casa Milan dopo i due successi consecutivi in campionato che hanno proiettato la squadra in vetta alla classifica...

Inter efavorite per lo scudetto, ma... I veri problemi di Inzaghi e1 Il morale è tornato alto in casadopo i due successi consecutivi in campionato che hanno proiettato la squadra in vetta alla classifica in coabitazione con l'Inter. Stefanosorride specialmente per un reparto di ...

Milan, Pioli: "Adli ha avuto pazienza e forza mentale. Non è perfetto, lo sa anche lui" TUTTO mercato WEB

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche sulla Juve. 'Non lo so. Sono dati importanti, ma fa.Stefano Pioli ha scelto la Juventus come favorita per lo scudetto: 'Non giocare le coppe di darà qualche punto in più' ...