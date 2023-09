Milan-Lazio | Pioli | “Profondità rosa? Dev’essere un punto di forza”

rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del match Milan-Lazio , valevole per la settima giornata del campionato di Serie A ...

Alla vigilia di Milan-Lazio , Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa. Ecco un estratto sulla rosa profonda

La diretta LIVE della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lazio , match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. A ...

Le notizie più importanti pubblicate sul Milan di oggi, venerdì 29 settembre 2023. Mattinata ricca di notizie in vista della Lazio

È tutto pronto per Milan – Lazio, match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2023-2024. A seguire trovate tutte le informazioni per ...