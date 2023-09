Milan | Krunic infortunato ma il ct della Bosnia lo convoca | “Ci risulta possa recuperare in tempo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Abbiamo avuto notizie per cui potrebbe essere pronto per quelle date”. Lo ha detto il ct, Savo Milosevic, nel giorno in cui è stato presentato come nuovo commissario tecnicoco, parlandozione di Rade, il centrocampista delattualmentee probabilmente out, dopo Cagliari, anche contro la Lazio, ma regolarmente nella lista per la sua Nazionale. SportFace.