Milan | Cardinale | “RedBird farà affari con poche celebrità che hanno mentalità imprenditoriale”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il proprietario del, Gerry, nel corso di un’intervista concessa al ‘New York Post’, ha parlato del progetto della sua societàe del coinvolgimento delle: “Faremocon, ma tutte quelle che abbiamo coinvolto come LeBron James, Matt Damon, Ben Affleck e Dwane Johnsonuna. Intorno a loro si possono costruire delle aziende. Inserire un volto noto non aumenta il valore di un’impresa, ma se trovi persone intelligenti è davvero interessante. Lui vede l’industria dei media in modi che noi non potremmo mai vedere, e noi possiamo mostrargli come renderla operativa e monetizzabile”.poi è entrato nel dettaglio dei ...