Milan | Adli confermato

Tra le buone notizie per il Milan , dopo la vittoria in trasferta contro il Cagliari, c'è sicuramente Yacine Adli. L'ex Bordeaux, partito per la ...

Yacine Adli , centrocampista del Milan, è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Ecco la sua gioia dopo la gara col Cagliari

... ' Mettimi dove vuoi, ci sono ' - le parole ancora dia fine gara - Per questa maglia posso giocare anche terzino, ci sono e ci sarò sempre'. Ilcala il tris al Cagliari, esordio con gol ...Ilnon ha tempo per riposarsi e dopo il successo col Cagliari che è valso il ritorno in vetta, ... In difesa potrebbe rivedersi Calabria mentre a centrocampo sarà ballottaggio tra Musah e. In ...

ESCLUSIVA MN - Akcelrod: "Adli ha fatto molto bene. Il Milan farà il possibile per tenere Maignan" Milan News

Yacine Adli, giocatore del Milan, ha mostrato una forte ambizione e miglioramento in questa stagione. Proveniente dalla scuola del Paris Saint-Germain, Adli si è distinto come un giocatore versatile.Allenatore: Ranieri. MILAN (4-3-3): Sportiello 6; Florenzi 6.5, Thiaw 6, Tomori 7, Hernández 6.5 (dal 38' st Bartesaghi s.v.); Loftus-Cheek 7, Adli 6 (dal 23' st Pobega 6), Reijnders 7 (dal 23' st ...