Migranti | Tinagli Pd | ' tornata propaganda securitaria e inconcludente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set (Adnkronos) - "A me sembra che qui il problema vero sia che ci stiamo avvicinando alle europee altrimenti non si spiega come mai in un negoziato così delicato che ha all'interno tematiche importanti per l'Italia il nostro governo abbia rinunciato subito a fare una sacrosanta battaglia sui ricollocamenti obbligatori e abbia poi bloccato tutto su un emendamento minore che riguarda qualche nave che raccoglie forse il 5 per cento delle persone". Lo ha detto l'eurodeputata del Pd Irene, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles a Coffee Break su la 7. "Si tratta chiaramente di comunicazione e competizione politica interna alla maggioranza su chi fa più il duro con le ONG. Il problema vero è che in Europa è necessario trovare accordi tra i paesi depurando il dibattito da propagande elettorali, trovando compromessi e ...