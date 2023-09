Migranti | sul ponte sventola la bandiera dell' ipocrisia tedesca

Leggi su liberoquotidiano

"Con i tedeschi bisogna essere accorti, perché spesso arrivano tardi a ovvie conclusioni e prestissimo all'errore fatale". Mario Sechi chiarisce subito come stanno le cose con la Germania. Il gioco sporco di Berlino sull'immigrazione ai danni'Italia potrebbe essere più frutto di miopia politica che di "dolo". La realtà, spiega il direttore nel suo editoriale su Libero in edicola oggi, è che ancora una volta i tedeschi si trovano di fronte al loro eterno cruccio: come mantenere il suo posto nel mondo e in Europa, dopo la slavina che ha interrotto i fruttuosi rapporti con la Russia e in un nuovo, sconvolto scenario internazionale. Il Mediterraneo non è mai stato il loro orizzonte, e hanno sempre imposto all'Europa un'altra agenda, germanocentrica. Ora le cose sono cambiate.