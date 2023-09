(Di venerdì 29 settembre 2023) Ascoltare, accogliere e favorire l'inclusione e la socialità dei giovaniche arrivano in Italia per fuggire da condizioni non solo disumane, ma che molto spesso mettono a rischio la loro ...

Ascoltare, accogliere e favorire l'inclusione e la socialità dei giovaniche arrivano in Italia per fuggire da condizioni non solo disumane, ma che molto spesso ... ildi Slow Food ......per l'Europa e l'Asia centrale e Coordinatore speciale per la risposta ai rifugiati e ai...generale Migrazione e affari interni (HOME) della Commissione europea nell'ambito del...

Migranti: progetto Slow Food per minori non accompagnati Euronews Italiano

Il progetto "Without Borders" per l'inclusione lavorativa dei migranti People & Change 360

Ascoltare, accogliere e favorire l'inclusione e la socialità dei giovani migranti che arrivano in Italia per fuggire ... coinvolti in Youth&Food - Il cibo veicolo di inclusione, il progetto di Slow ...A ribadirlo è stato il 14° incontro di Unio Indonesia, l’organizzazione cattolica che raduna oltre duemila sacerdoti e vescovi indonesiani. L’ incontro è stato anche l&rs ...