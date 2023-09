Migranti | Piantedosi | Stati non accettino ignobile schiavitù moderna

(Di venerdì 29 settembre 2023) Palermo, 29 set. (Adnkronos) - "Nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali né che vengano praticate ignobili forme di". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nel suo intervento, all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo alla conferenza ministeriale internazionale organizzata dal Governo italiano in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), in occasione del ventennale della Convenzione di Palermo. "Secondo gli studi condotti da Europol, oltre il 90% deiirregolari giunti nel territorio europeo si è avvalso dei trafficanti, durante tutto o parte del viaggio", ha chiosato. "Riteniamo fondamentale il potenziamento della collaborazione con ...

... nonché la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione e offrire alternative legali aiha anche evidenziato il ruolo cruciale della cooperazione internazionale nel ...E' stata ufficializzata la visita del Ministro dell'Interno, Matteo, lunedì prossimo nella nostra provincia e, in particolare, a Ventimiglia per la situazione legata aidovrebbe arrivare ad Albenga, in elicottero, per poi trasferirsi direttamente a Ventimiglia dove, intorno alle 10 è previsto l'incontro in Comune con il Sindaco, Flavio Di Muro, e ...

PALERMO (ITALPRESS) - 'Nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali né che ...