Migranti | nervi tesi tra Roma e Berlino | governo accusa Ong tedesca

...come strumentalizzazione deiquando non vi è l'obiettivo di destabilizzare l'Unione o uno Stato membro". Sette navi tedesche nel Mediterraneo E qui, proprio qui, sono saltati ia Roma. ...La Provincia sta per vendere l'ex Centro Varaldo di via Amendola. Palazzoha infatti aggiudicato provvisoriamente l'asta di vendita nei confronti di Mario Tappa, ...centro dedicato ai. ...

Italia-Germania, nervi tesi: "La Lega attacca i tedeschi come faceva ... il Resto del Carlino

Genova, migranti in A12: intercettati nell'area di servizio di Sant'Ilario Primocanale

Roma, 29 settembre 2023 – “Nessun via libera affrettato, il testo va approfondito”. Dopo l'ok arrivato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al regolamento sulla gestione delle crisi dei migranti, l’Ita ...Sacchetti, Pd, prende di mira le critiche che i rappresentanti del Carroccio hanno riservato al governo teutonico. Accadde anche nel 2003 con sindaco Ravaioli.