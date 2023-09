Migranti | Meloni all’attacco di Berlino | “Non si può fare solidarietà con i confini degli altri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) “Non si puòcon i“. Giorgiava allo scontro aperto con la Germania sul Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, proposto a Lampedusa dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e in discussione al Consiglio Affari interni di Bruxelles. A margine del vertice EuMed9 a Malta (un tavolo informale che riunisce i nove Paesi mediterranei membri dell’Unione europea) la premier ha incontrato in un trilaterale von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron. E ha attaccato la modifica al testo – pretesa daper dare il proprio ok – secondo cui le operazioni delle ong (alcune delle quali finanziate dal governo tedesco) non devono essere considerate come strumentalizzazione deiquando ...