Migranti | Meloni alla Germania | Non si può fare la solidarietà con i confini degli altri

Leggi su europa.today

(Di venerdì 29 settembre 2023) "Ho avutoscambi con il cancelliere Scholz nella giornata di ieri su questa materia aperta del patto di migrazione e asilo, ma facciamo mezzo passo indietro: per noi la redistribuzione non è mai stata la priorità, per me il problema non si risolverà mai completamente se ogni Paese pensa di...