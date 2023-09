Migranti | Meloni al Med9 | C' è volontà di affrontare la questione con concretezza e velocità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Agenzia Vista) Malta, 29 settembre 2023 "Mi pare che ci siadilacon serietà, con, con. Non parlo dell'approccio perché quello ormai lo do per assodato. L'ho visto anche nella discussione di stamattina che come sapete coinvolge nove Paesi, la Commissione, il Consiglio, la presidenza del Consiglio. Io sono stata molto chiara nell'esporre lacome la vedo, sia l'impatto che sta avendo sull'Italia, sia le soluzioni ", le parole di Giorgiaa Malta per il. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev