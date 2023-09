Migranti | Meloni al Med9 | C' è volontà di affrontare la questione con concretezza e velocità

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Agenzia Vista) Malta, 29 settembre 2023 "Mi pare che ci siadilacon serietà, con, con. Non parlo dell'approccio perché quello ormai lo do per assodato. L'ho visto anche nella discussione di stamattina che come sapete coinvolge nove Paesi, la Commissione, il Consiglio, la presidenza del Consiglio. Io sono stata molto chiara nell'esporre lacome la vedo, sia l'impatto che sta avendo sull'Italia, sia le soluzioni ", le parole di Giorgiaa Malta per il. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Io sono stata molto chiara nell'esporre la questione come la vedo, sia l'impatto che sta avendo sull'Italia, sia le soluzioni ", le parole di Giorgiaa Malta per il Med9. / Palazzo ChigiMa dice una cosa in più e grave : 'ho solo detto quello chepensa e non può dire'. Ma Palazzo Chigi intende davvero avallare queste parole". Così il segretario di Sinistra Italiana, Nicola ...

Migranti, il Patto Ue potrebbe essere approvato senza l’Italia Il Fatto Quotidiano

Roma, 29 set - Sulla questione migranti “Mi pare ci sia volontà di affrontare la questione con serietà, concretezza e velocità. Non parlo dell’approccio perché quello ormai lo do per assodato”. Così G ...La Valletta (Malta), 29 set. (askanews) – “La settimana prossima parte la prima tranche” dei fondi Ue per la Tunisia e questo “mi sembra un segnale concreto”. Lo ha annunciato la presidente del Consig ...