Migranti | il Patto Ue potrebbe essere approvato senza l’Italia Ma le ong non c’entrano | il dilemma di Meloni riguarda i suoi alleati

(Di venerdì 29 settembre 2023) Ufficialmente sta valutando il testo delasilo e immigrazione che ha incassato l’appoggio della Germania. In realtà Giorgiasta cercando di capire come uscire dall’angolo, in Europa ma anche in Italia, dove l’alleato Matteo Salvini ha messo la freccia e minaccia il sorpasso a destra in vista delle elezioni europee. Tanto che a Bruxelles si ipotizza addirittura un accordo a maggioranza qualificatal’ok delche rimarrebbe in compagnia di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, da sempre contrari ale a qualunque forma di solidarietà tra Paesi membri sul tema. I numeri ci sono, ma altri Statiro astenersi per non far tornare i conti, come spiega al Fatto una fonte Ue. Col rischio che a fine legislatura l’Unione sia ancora ...

Non si placa la tensione tra Berlino e Roma sulle navi Ong impegnate nel salvataggio di migranti in mare. Anzi, sembra crescere a dismisura. Tanto da ...

" azioni unilaterali e non coordinate, come quelle delle navi delle Ong tedesche che tras portano i migranti nei porti italiani, non avvicinano ...

...e non coordinate - si legge - come le navi delle Ong tedesche che trasportano inei porti ...concluso Weber - Tutti i paesi devono compiere uno sforzo per lavorare verso l'adozione del...Meloni al Med9: "Rapidi e coesi per risposte efficaci all'emergenza" Se a Bruxelles ilmigrazione e asilo è fermo per i dubbi italiani sui salvataggi delle Ong, a La Valletta le ...

Migranti, Patto Ue: apertura tedesca e accordo più vicino, ma l'Italia prende tempo TGCOM

Roma frena sul Patto sui migranti, è scontro con Berlino - Europa Agenzia ANSA

da sempre contrari al Patto e a qualunque forma di solidarietà tra Paesi membri sul tema migranti. I numeri ci sono, ma altri Stati potrebbero astenersi per non far tornare i conti, come spiega al ...Agire «rapidi» e «coesi», perché solo così si potranno mettere in campo risposte «efficaci» davanti all'emergenza migranti. È il messaggio che ... la frenata italiana all'accordo sul nuovo Patto per l ...