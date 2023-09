Migranti | Fratoianni | ' Crippa dice che Meloni condivide sue parole | è così?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Anche oggi il vicesegretario della Lega insiste con le suesgangherate contro la Germania e contro le Ong che salvano le vite in mare. Mauna cosa in più e grave : ‘ho solo detto quello chepensa e non può dire'. Ma Palazzo Chigi intende davvero avallare queste?".il segretario di Sinistra Italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Aspettiamo una smentita forte e chiara nei confronti del loro partner di governo".