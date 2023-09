Migranti | Foti | ' la scelta di non sottoscrivere patto condivisa e strategica'

(Di venerdì 29 settembre 2023) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Gli interessi nazionali, ma non solo, si difendono anche con l'intransigenza, come sta facendo il governo Meloni a fronte dei finanziamenti che la Germania elargisce alle ong che operano nel Mediterraneo centrale. Una politica, quella del Governo rosso-verde di Olaf Scholz, che trova una pesantissima sconfessione nelle parole di autorevoli esponenti sia della Cdu sia della Csu, in particolare nei confronti del ministro Baerbock. Pienamente, e fortemente, la decisione italiana di nonallo stato il nuovoper l'asilo e i, fino a che non si arriverà ad un testo immune da ogni tipo di pressione, di tipo politico e mediatica, da parte delle Ong". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso ...

“Tutti sanno che il vero problema è il blocco delle partenze non tanto lo smistamento degli arrivi”, quindi sì, la strada maestra per bloccare ...

In merito al tema riguardante i Migranti ha voluto esprimere il proprio pensiero Tommaso Foti . Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera he ha ...

Anche il capogruppo Fdisottolinea come "importanti esponenti tedeschi" riconoscano che l'...accordo politico" per far fronte "agli attacchi ibridi" di chi "strumentalizza cinicamente i" ...Parlamentari e ministri di FdI sono da settimane in silenzio stampa, parlano soloe Donzelli. La regola è di non commentare Salvini, che cannoneggia il governo sue politica estera Per cento che ne dice la Lega, nessuna esce invece da via della Scrofa. In questa fase ...

Migranti: Foti, 'la scelta di non sottoscrivere patto condivisa e ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: Foti, 'soluzione è coesione europea' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Gli interessi nazionali, ma non solo, si difendono anche con l’intransigenza, come sta facendo il governo Meloni a fronte dei finanziamenti che la Germania elargisce alle ...Giorgia Meloni è consapevole che la strada da qui in avanti non sarà lineare: migranti condoni ponte e mes ecco i nodi della maggioranza ...