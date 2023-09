Migliorare la condizione degli specializzandi è un passo decisivo per rilanciare il Ssn

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Che l’Italia non sia un paese per giovani è risaputo, che non lo sia neanche per i giovani medici probabilmente è risaputo solo dagli addetti ai lavori. In Italia, ormai da anni, assistiamo ad una “cinesizzazione” del lavoro, tra cui anche quello medico, intendendo con ciò l’adattamento di una comunità ai modelli politici, economici e sociali della Cina che non brilla certo per la difesa e la valorizzazione dei diritti dei lavoratori. Per dire no allo sfruttamento, che si concretizza in salari bassi, in turni massacranti, indi continuo burnout, i giovani medici sono scesi in piazza il 25 settembre scorso manifestando davanti al Miur; la loro è un’iniziativa che va sostenuta ulteriormente per difendere,e potenziare il nostro SSN. Hanno fatto richieste ovvie come quella di essere inquadrati come professionisti e non come studenti ...