MIchelle Obama pronta a far fuori Joe Biden | tam-tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) La voce circola da tempo, tra gli analisti politici americani. E lunedì, il senatore repubblicano del Texas Ted Cruz ne ha parlato apertamente, nel suo podcast (“Verdict with Ted Cruz”) e in TV su Fox, come di una cosa di cui è fermamente convinto: che sarà la ex first ladye non il presidente in carica Joea correre per la Casa Bianca nel 2024. L'ex candidato alle primarie repubblicane del 2016 (battuto da Trump) ha spiegato che il partito democratico potrebbe decidere di rimpiazzare il vecchio Joe con la ben più giovane, donna e afroamericanapoco prima della convention nazionale, che si terrà a Chicago dal 19 al 22 agosto 2024. «Questo è lo scenario che io ritengo più probabile e pericoloso» ha spiegato Cruz. «Ossia, che tra 11 mesi i vertici dei democratici decidano di far ...