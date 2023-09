Michele Pezzoli medaglia d’argento agli Europei Juniores di nuoto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 settembre 2023) Barzizza (Gandino). Un risultato di prestigio, che a soli 15 anni (nel giorno del suo onomastico) premia l’impegno di un giovanissimo atleta., 15 anni di Barzizza, venerdì 29 settembre a Corfù (Grecia) ha conquistato un’incredibileai Campionatidi Corfù, per i quali è stato chiamato a difendere i colori della Nazionale Italiana.ha disputato la prova sui cinque chilometri in acque libere, in cui si era segnalato a Piombino la scorsa estate. La gara di Corfù è stata vinta dall’ungherese Mate Karpati, con il tempo di 57’28”8, mentreha vinto lo sprint finale sul tedesco Leo Leverkus per un secondo: 57’56”7 contro 57’57”6. Settimo l’altro italianao Marco Barretta. ...