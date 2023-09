Mi licenziano Signorini disperato | cosa gli esce di bocca | caos a Mediaset | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo la sesta puntata della nuova edizione del Grande Fratello, a finire in nomination sono stati ben quattro concorrenti. I preferiti nella Casa sono questa settimana Paolo e Rosy. Beatrice è stata immune, invece, grazie al risultato del televoto e Giselda è finita in automatico al nuovo televoto. Cesara Buonamici ha invece scelto di dare l'immunità a Heidi e Massimiliano. In nomination insieme a Giselda, quindi, sono finiti Grecia, Valentina e Marco. Una puntata densa di avvenimenti, a cominciare dallo sfogo di Grecia Colmenares nel Tugurio, preoccupata nel sapere Beatrice da sola nella Casa. Per Alfonso, però, più una sceneggiata d'attrice che altro: “Sembrava una sceneggiata di una telenovela, quelle lacrime mi sono sembrate eccessive. Erano lacrime sincere? Mah! Va bene, ti crediamo”. La Luzzi ha diversi contrasti con i coinquilini, in ...