Messina e Avellino insieme per ricordare Mimmo Cecere

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi giorni separano l’dalla sfida in esterna contro l’ACR. Un match dal sapore di amarcord, soprattutto vista la lunga amicizia che lega le due tifoserie. In Sicilia sbarcheranno circa cinquecento sostenitori biancoverdi. Sarà l’occasione anche per, scomparso lo scorso 2 aprile. “In occasione della partita di domenica tra, le due società attraverso una maglia commemorativa ricorderanno l’ex portiere, venuto a mancare lo scorso 2 Aprile 2023“. E’ quanto si legge dalla pagina ufficiale del club giallorosso. Il mondo del calcio piange la scomparsa diL'articolo proviene da ...

Ore 14:00 Serie C 6a Giornata Girone C: vs diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea D'Avanzo

MESSINA – Il calcio e i giovani. Prosegue l'iniziativa di Acr Messina di coinvolgere gli istituti scolastici. Contro l'Avellino toccherà al liceo "Archimede" essere presente al "Franco Scoglio".