Messina | buttavano rifiuti tossici nei torrenti | indagate 66 persone tra titolari di imprese e residenti

La7.it - Sversavano rifiuti pericolosi nei torrenti Mela e Patrì in provincia di. Sono 66 persone per lo più titolari di aziende e residenti di zona. Per questo su di loro pende ora un'...La7.it - Sversavano rifiuti pericolosi nei torrenti Mela e Patrì in provincia di. Sono 66 persone per lo più titolari di aziende e residenti di zona. Per questo su di loro pende ora un'...

Messina, buttavano rifiuti tossici nei torrenti: 66 indagati LA NOTIZIA

Sicilia, buttavano rifiuti in torrenti sotto vincolo paesaggistico. Indagati TGLA7

Sversavano rifiuti pericolosi nei torrenti Mela e Patrì in provincia di Messina. Sono 66 persone per lo più titolari di aziende e residenti di zona. Per questo su di loro pende ora un'indagine per ...