Mercedes eCitan | la prova de Il Fatto it – Il furgone elettrico dell’ultimo miglio – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dopo eSprinter ed eVito,-Benz Van aggiunge un nuovo tassello alla gamma dei commerciali elettrificati:, design moderno e dimensioni contenute. Viene lanciato nella versionecon una scelta tra due lunghezze – la versione compatta da 4.498 mm (che arriverà per prima) e quella lunga da 4.922 mm – e nella variante Tourer per il trasporto di passeggeri. Con una batteria da 45 kWh (tramite le colonnine da 75kW si ricarica da 10 all’80% in 38 minuti) gode di una autonomia di circa 280 chilometri ciclo WLTP, sufficiente per garantire agli operatorila distribuzione quotidiana e i servizi di navetta. Sotto il cofano un motoredi ultima generazione con potenza di 90 kW (122 Cv) e una coppia, subito disponibile, di 245 Nm. Per aumentare ...