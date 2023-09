Mercante in Fiera | notte fonda per il game show | i vertici valutano la chiusura

La partenza de Il Mercante in Fiera su Rai2 è avvenuta in sordina nonostante le polemiche scoppiate nelle scorse settimane come quella intorno ...

Numeri alla mano la TGR resta la testata giornalistica più in salute sia per i conti a posto (nessuno sforo di budget, per gli altri Tg meglio non ...

Pino Insegno , amico di Giorgia Meloni 'da vent'anni', new entry nella programmazione alla guida delinsu Rai 2 non fa che macinare flop in termini di ascolti. Stesso discorso per La ...Il suoinsu Rai 2 è partito al 3,4% (leggi: malissimo) per poi riuscire a fare addirittura peggio, ossia l'1,9% (leggi: l'Apocalisse). Giusto giovedì sera è risalito un po', ma ...

Pino Insegno, è allarme a Rai2: gli ascolti di Mercante in fiera raschiano il fondo. E gli inserzionisti fugg… la Repubblica

Il mercante in fiera, flop totale: Insegno delude ancora e ora rischia: ipotesi rimpiazzo Libero Magazine

I numeri non mentono. I numeri, a volte, possono fare anche male. Il Mercante in Fiera di Pino Insegno è in caduta libera con uno share sotto il 2%. Numeri che costringono i vertici ...Dati auditel preoccupanti per Il mercante in fiera su Rai 2: il game show condotto da Insegno snobbato dal pubblico ...