Meno residenti e più anziani | come sarà l’Italia di domani?

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 29 settembre 2023) Una popolazione più ridotta, sempre più vecchia, configli,persone che lavorano, famiglie con un numero di componenti sempre più piccolo. Questadel. Una Nazione che vedrà aumentare le differenze al suo interno, con il divario tra nord e sud che si amplificherà ulteriormente e un “marcato processo di invecchiamento” proprio nel Sud Italia. È il quadro a tinte fosche tracciato dall’Istat con il suo report “Previsioni della popolazione residente e delle famiglie” da cui emerge che nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni: il 34,5% della popolazione, oltre dieci punti percentuale in più rispetto al 23.8% del 2022. In base ai dati dell’Istituto, nel 2042 il numero medio di componenti per famiglia potrebbe scendere a 2,13 dai 2,32 del 2022. Mentre le persone destinate ...