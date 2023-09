(Di venerdì 29 settembre 2023) 29 settembre 1944. La guerra giungeva al termine e i nazifascisti battevano in ritirata lungo la linea gotica, inseguiti dagli Alleati e braccati dai partigiani. Come le bestie quando sono messe al ...

... il poeta Salvatore Quasimodo scrisse un'epigrafe, ad oggi conservata sulle vette del Monte Sole: Questa èdidi fuoco, di martirio, del più vile sterminio di popolo voluto dai nazisti ..."Come se si fosse tuffata in un lago di. Rimase stesa, le braccia in croce e gli occhi ... Senza. Una stele e una scultura a forma di menorah (il candelabro della religione ebraica) sono ...

Memoria di sangue, di fuoco e di martirio: così Quasimodo ricordò i 1.830 morti di Marzabotto Globalist.it

Amatrice, DonatoriNati Polizia di Stato: arte, memoria e solidarietà ... Questure sul web

Tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944, la furia nazifascista uccise oltre mille civili dei comuni intorno al Monte Sole. La poesia di Salvatore Quasimodo.