Meloni smaschera i soliti noti | vogliono i tecnici | pensiamo a governare

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 settembre 2023) Le polemiche sullo spread in salita in Italia raggiungono la premier, Giorgia, a La Valletta, dove è in corso il vertice dei Paesi del Med9, dopo che per tutta la giornata da Fratelli d'Italia si è alzato un fuoco di fila a difesa dell'operato del governo. Anche la presidente del Consiglio è netta: "Lo spread che lanciate come se fosse la fine del governostava adesso a 192 punti (in chiusura di giornata 194, ndr), a ottobre scorso era a 250 e durante l'anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli di giornale su questo non li ho visti. So leggere la politica e so leggere la realtà: la sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo". "Questa preoccupazione" sullo spread "la vedo soprattutto nei desideri di chi immagina che un governo democraticamente eletto che sta ...