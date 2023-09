Meloni | non si fa solidarietà con i confini degli altri Governo tecnico? Mi fa sorridere

Leggi su agi

(Di venerdì 29 settembre 2023) AGI - L'Italia, in risposta alla proposta tedesca sul Patto di migrazione e asilo, potrebbe presentare un emendamento che prevede che la responsabilità dell'accoglienza dei migranti sia del paese della Ong che li trasporta. Lo dice la premier, Giorgia, a margine dei lavori del Med9 a Malta, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle tensioni in corso con Berlino sulla questione migranti. "Io capisco la posizione deltedesco - ha detto- ma a quel punto se loro vogliono tornare indietro sulle Ong allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell'accoglienza dei migranti che vengono trasportati su una nave di una Ong, deve essere quello della bandiera della nave dell'Ong. Capisco la posizionema non si può fare la ...