Meloni lancia il patto salva - spesa | un bel segnale

20 set 21:37 Polonia: "Stop armi all'Ucraina, ora armeremo noi stessi" 'Non trasferiremo più armi all'Ucraina, ora ci armeremo con le armi più ...

Un impegno a scontare del 10% prodotti alimentari e beni di prima necessità. Dovrebbero aderirvi circa 25 mila punti vendita, in tutta Italia, per ...

Domenica si comincia. Il trimestre anti - inflazione diventa realta' come sanciscono le oltre 30 firme di associazioni d'impresa sul patto siglato a palazzo Chigi. Dal primo ottobre le imprese ...Così in una intervista a Repubblica il presidente di Confindustria Carlo Bonomiun monito al governoin vista della legge di Bilancio. Fare spending review e non continuare ad aumentare ...

A inizio settembre Michele Santoro ha annunciato, con Raniero La Valle, una lista per le elezioni europee del 2024 che sia incentrata sulla fine del sostegno militare alla resistenza ucraina contro ...Anche per questo motivo sarà importante essere a Roma il prossimo 7 ottobre insieme alla Cgil e a oltre 100 associazioni che si occupano di sanità e diritti alla salute rappresentative di un ...