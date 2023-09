Meloni contro Berlino E attacca i “soliti noti” su governo tecnico | “Non sarà una realtà”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Un 'colpo' sul fronte esterno,la Germania, uno su quello interno,i "" che vorrebbero unalla guida del Paese. Da Malta, dove ha partecipato al summit Med9, Giorgiasi toglie qualche sassolino dalle scarpe. In primo piano le reazioni dei mercati, con lo spread oggi a 194 punti, e le ipotesi che circolano di unin caso di una sua caduta. Ipotesi, assicura parlando con i giornalisti, destinate a rimanere tali, perchè l'esecutivo "sta bene". "Lo spread ha ricominciato a scendere. Probabilmente dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto anche la Nadef che racconta numeri seri in previsione di una legge di bilancio estremamente seria", garantisce la premier, che ...

Da una parte Palazzo Chigi, con le sue mosse in tema di migranti. Dall’altra il Quirinale, che parla di inclusione come principio fondante della ...

L'arrivo di Macron in Italia per i funerali di Napolitano, ha avuto anche lo scopo di un "lungo e cordiale Incontro " con Giorgia Meloni a Palazzo ...

... "Prima della rivoltaGheddafi faceva il camionista, in realtà con un piccolo furgone. Non ... in seguito alla visita del premier Giorgiaa Tripoli. A Roma, con il ministro dell'Interno, ...E Caprarica si lancia in una intemerataGiorgia: 'Una delle poche cose che mi aveva rincuorato era vedere unadottor Jekyll e mister Hyde, unache sul fronte economico e ...

Migranti, Renzi contro Meloni: Vuole apparire capace, ma i suoi decreti creano insicurezza Fanpage.it

Immigrazione, Meloni contro la Germania: «Non si può fare solidarietà con i confini degli altri». E attacca: «I soliti noti ... Open

A Bruxelles si è levata oggi una voce polemica contro la decisione sui fondi alle ong. Il leader del Ppe, Manfred Weber, interviene sul rinnovato stallo sul dossier migrazione e critica la scelta del ...Migranti e debito pubblico, in vista delle elezioni europee di giugno 2024 un compromesso accettabile sembra allontanarsi | Editoriale di Goffredo Buccini per il Corriere ...