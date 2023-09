Meloni al Med9 | focus su migranti dopo tensioni con Berlino

E' questo l'obiettivo della presidente del Consiglio Giorgia, che a breve arriverà al castello di La Valletta a Malta per il summit. Al vertice sono presenti il premier maltese Robert ...Quella di venerdì è anche la prima visita a Malta per la premier, che recentemente ha ... Nei giorni scorsi, la premier italiana ha inviato una lettera agli altri partner delchiedendo di ...

Meloni scrive ai partner Med9, rapidi e coesi sui migranti Agenzia ANSA

Migranti, Meloni oggi a Malta cerca sponde nel Mediterraneo RaiNews

La Valletta (Malta), 29 set. (askanews) - Promuovere una 'più efficace e diretta cooperazione politica' tra i Paesi europei dell'area ...Premier Giorgia Meloni on Friday is attending the EUMed9 summit in Malta with the leaders of the nine Mediterranean and Southern European Union member states that make up the group, with migrants set ...