Melania Trump ha rinegoziato il suo accordo prematrimoniale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per la terza volta in diciotto anniKnauss hail suocon Donald. Questa volta l’ex first lady ha chiesto di rivedere il contratto negoziato nel 2005 in vista di un secondo mandato presidenziale del marito, dato favorito nei sondaggi per ottenere la nomination del Partito Repubblicano, e dei guai giudiziari che potrebbero costare milioni di euro all’imprenditore americano.infatti dovrà pagare cinque milioni di dollari alla giornalista E. Jean Carroll dopo aver perso a New York una causa per diffamazione. Sempre a New York rischia di dover sborsare altri duecentocinquanta milioni di dollari per una causa civile in cui è accusato di aver gonfiato il valore dei suoi asset con banche e assicurazioni. Secondo Page Six, il primo media ...