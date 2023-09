Medvedev domina Paul | che esordio a Pechino Oggi anche Zverev | Rune e Alcaraz

Padrone della partita,occupa meglio il campo e squaderna una serie di incontrastabili soluzioni, tra recuperi e passanti sulla riga: vedere per credere il game con cui, alla sesta palla ...Il primo set è molto equilibrato,annulla due palle break nel quarto gioco. I due ... Il russoin lungo e in largo, nel secondo set, che termina sul 6 - 1. Nel terzo arriva la reazione ...

Medvedev domina Paul, che esordio a Pechino. Oggi anche Zverev ... SuperTennis

ATP Pechino 2023: Matteo Arnaldi domina Vukic ed accede al tabellone principale OA Sport

Sul duro, quest'anno, meglio non incontrare Daniil Medvedev. L'ha imparato a sue spese anche Tommy Paul, numero 13 del mondo, che pure su ...La miglior notizia non è però quella dei dodici italiani in top 150, bensì l’età di questi giocatori. Infatti ben sette di questi non hanno ancora compiuto 23 anni, compresi i tre meglio classificati, ...