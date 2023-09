Max Verstappen | sarà in volata da qui a fine stagione?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 settembre 2023) Per tutti coloro che hanno sempre vissuto nel dubbio e sono rimasti colpiti dall’incertezza della vita, di certo quest’anno ne avevano trovato una: Maxtrionfante nel gran premio di turno. Andando poi ad analizzare più specificamente la situazione, di certo si ricorda il più recente trionfo di Sainz a Singapore, ma prima ancora in Arabia Saudita e in Azerbaigian era stato Perez ad imporsi al suo posto. In Arabia per di più era girato tutto storto, ma da lì in poi è stato tutto in discesa. Lo hanno ampiamente dimostrato i dieci successi consecutivi, interrotti proprio da Sainz, e il trionfo nello scorso gran premio del Giappone. Maxchi lo prende più? Crediti foto: MaxFacebookIn Giappone vi era stato un ritorno alla normalità. Così aveva titolato Sky e di fatto è stato un po’ il pensiero comune, ...