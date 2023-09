Maurizio Mannoni è tornato su Rai 3 con ‘Linea Geppi’ – Video

(Di venerdì 29 settembre 2023)Un ritorno ai vecchi tempi, appena passati, o quasi.ieri sera èsulla Rai3 che l’ha ospitato per 15 anni come conduttore di Tg3 Linea Notte. Al termine della prima puntata della seconda stagione di Splendida Cornice, trasmissione condotta da Geppi Cucciari, è intervenuto il giornalista con una “speciale edizione” del suo storico programma. “Ma cosa c’è di più eccitante di una psico sessuologa spagnola quando la mezzanotte su Rai 3 è ormai vicina? Ma è ovvio,!” l’ha introdotto così la padrona di casa facendo riferimento alla sua precedente ospite.si presenta completamente circondato dal bianco, il luogo “dove tutto comincia e dove tutto ha fine“. L’ambiente ben presto si trasforma ...

Era lo storico conduttore di Linea Notte Maurizio Mannoni , come noto, ormai non fa più parte dei progetti Rai e ha lasciato la conduzione di Linea ...

... Marco Travaglio, Milena Gabanelli, Massimo Magliaro, Claudia Svampa, Alessandro Cattaneo, Mariella Stella, Frida Giannini, Dario Nardella, Elisabetta Piccolotti,, Elsa Fornero, ...Che effetto fa arrivare dopoCrozza gli aveva fatto perfino l'imitazione, lo chiamava Mannoioni, e quando finisci nel mirino di Crozza sei un protagonista. 'Certo è un'eredità ...

Maurizio Mannoni, ex volto di Linea Notte: Fatico a riconoscere la ... Fanpage.it

Maurizio Mannoni dalla Rai ai giardinetti: «Non riconosco più il ... Open

Un ritorno ai vecchi tempi, appena passati, o quasi. Maurizio Mannoni ieri sera è tornato sulla Rai3 che l’ha ospitato per 15 anni come conduttore di Tg3 Linea Notte. Al termine della prima puntata d ...Giornata importante per l’autunno televisivo in generale e per le sfide tra i talk in particolare. ‘DiMartedì’ al rientro su la7 batte ‘E’ sempre Cartabianca’ su Rete4, che si difende schierando Elly, ...